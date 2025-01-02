RWAX 图标

RWAX 价格 (RWAX)

USD

RWAX (RWAX) 实时价格图表

$0.190183
$0.190183$0.190183
-6.90%(1D)

今天 RWAX (RWAX) 的价格

今天 RWAX (RWAX) 的实时价格为 0.190183 USD。目前其市值为 $ 3.11M USD。RWAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
RWAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 182.89K USD
- RWAX 当天价格变化为 -6.97%
- 其循环供应量为 16.36M USD

在获取 MEXC 上从 RWAX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 RWAX 价格信息的首选平台。

RWAX (RWAX) 价格表现 USD

今天内，RWAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0142648943708791
在过去30天内，RWAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1136989476
在过去60天内，RWAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0302251565
在过去90天内，RWAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.14187332679115877

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0142648943708791-6.97%
30天$ -0.1136989476-59.78%
60天$ -0.0302251565-15.89%
90天$ +0.14187332679115877+293.67%

RWAX (RWAX) 价格分析

RWAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.14145
$ 0.14145$ 0.14145

$ 0.214497
$ 0.214497$ 0.214497

$ 0.565142
$ 0.565142$ 0.565142

+5.10%

-6.97%

-24.93%

RWAX (RWAX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

$ 182.89K
$ 182.89K$ 182.89K

16.36M
16.36M 16.36M

什么是RWAX (RWAX)

The RWAX Exchange is the leading RWA perp dex where you can go long/short any RWA asset with up to 50x leverage.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

RWAX (RWAX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 RWAX (RWAX) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

RWAX 兑换为当地货币

1 RWAX 兑换 AUD
A$0.30619463
1 RWAX 兑换 GBP
0.1521464
1 RWAX 兑换 EUR
0.18257568
1 RWAX 兑换 USD
$0.190183
1 RWAX 兑换 MYR
RM0.85011801
1 RWAX 兑换 TRY
6.71536173
1 RWAX 兑换 JPY
¥29.86443649
1 RWAX 兑换 RUB
21.20350267
1 RWAX 兑换 INR
16.31009408
1 RWAX 兑换 IDR
Rp3,067.46731249
1 RWAX 兑换 PHP
11.01349753
1 RWAX 兑换 EGP
￡E.9.65368908
1 RWAX 兑换 BRL
R$1.18293826
1 RWAX 兑换 CAD
C$0.27386352
1 RWAX 兑换 BDT
22.7268685
1 RWAX 兑换 NGN
293.94494297
1 RWAX 兑换 UAH
8.00860613
1 RWAX 兑换 VES
Bs9.699333
1 RWAX 兑换 PKR
Rs53.0040021
1 RWAX 兑换 KZT
99.83276219
1 RWAX 兑换 THB
฿6.51566958
1 RWAX 兑换 TWD
NT$6.25511887
1 RWAX 兑换 CHF
Fr0.1711647
1 RWAX 兑换 HKD
HK$1.47772191
1 RWAX 兑换 MAD
.د.م1.92275013