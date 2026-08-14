Russian Oil Asset Reserve 今日价格

Russian Oil Asset Reserve (ROAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.12%。当前 ROAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROAR。

Russian Oil Asset Reserve 目前市值在 $ 12,994.28 排名第 #-，流通供应量为 999.94M ROAR。过去 24 小时内，ROAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00260133，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROAR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.88%。过去一天，总交易量达到 --。

Russian Oil Asset Reserve（ROAR）市场信息

市值 $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,942,018.595274 999,942,018.595274 999,942,018.595274

Russian Oil Asset Reserve 的当前市值为 $ 12.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROAR 的流通量为 999.94M，总供应量是 999942018.595274，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.99K。