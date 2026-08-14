Russian Oil Asset Fund 今日价格

Russian Oil Asset Fund (ROAF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.43%。当前 ROAF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROAF。

Russian Oil Asset Fund 目前市值在 $ 13,102.56 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M ROAF。过去 24 小时内，ROAF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01558778，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROAF 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -4.01%。过去一天，总交易量达到 --。

Russian Oil Asset Fund（ROAF）市场信息

市值 $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,869.0 999,999,869.0 999,999,869.0

Russian Oil Asset Fund 的当前市值为 $ 13.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROAF 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999869.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.10K。