Russell 2000 xStock 今日价格

Russell 2000 xStock (IWMX) 今日实时价格为 $ 300.75，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 IWMX 兑 USD 的汇率为 $ 300.75 每 IWMX。

Russell 2000 xStock 目前市值在 $ 617,018 排名第 #-，流通供应量为 2.05K IWMX。过去 24 小时内，IWMX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 799.42，而历史最低价为 $ 89.07。

短期表现方面，IWMX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.24%。过去一天，总交易量达到 $ 245.46。

Russell 2000 xStock（IWMX）市场信息

市值 $ 617.02K$ 617.02K $ 617.02K 成交量（24H） $ 245.46$ 245.46 $ 245.46 完全稀释市值 $ 103.11M$ 103.11M $ 103.11M 流通量 2.05K 2.05K 2.05K 总供应量 342,857.0314825203 342,857.0314825203 342,857.0314825203

Russell 2000 xStock 的当前市值为 $ 617.02K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 245.46。IWMX 的流通量为 2.05K，总供应量是 342857.0314825203，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 103.11M。