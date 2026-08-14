Running Away Balloon 今日价格

Running Away Balloon (BALLOON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.37%。当前 BALLOON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BALLOON。

Running Away Balloon 目前市值在 $ 63,516 排名第 #-，流通供应量为 999.94M BALLOON。过去 24 小时内，BALLOON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BALLOON 在过去一小时内波动了 +0.52%，过去7 天内波动了 +9.04%。过去一天，总交易量达到 --。

Running Away Balloon（BALLOON）市场信息

市值 $ 63.52K$ 63.52K $ 63.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 63.52K$ 63.52K $ 63.52K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,938,603.986153 999,938,603.986153 999,938,603.986153

Running Away Balloon 的当前市值为 $ 63.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BALLOON 的流通量为 999.94M，总供应量是 999938603.986153，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.52K。