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Runic Chain 价格 (RUNIC)

USD

Runic Chain (RUNIC) 实时价格图表

$0.00716859
$0.00716859$0.00716859
-1.20%(1D)

今天 Runic Chain (RUNIC) 的价格

今天 Runic Chain (RUNIC) 的实时价格为 0.00716859 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RUNIC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Runic Chain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 37.34 USD
- Runic Chain 当天价格变化为 -1.24%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Runic Chain (RUNIC) 价格表现 USD

今天内，Runic Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Runic Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014269049
在过去60天内，Runic Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006577145
在过去90天内，Runic Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001008976386334

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.24%
30天$ -0.0014269049-19.90%
60天$ -0.0006577145-9.17%
90天$ +0.001008976386334+16.38%

Runic Chain (RUNIC) 价格分析

Runic Chain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00712972
$ 0.00712972$ 0.00712972

$ 0.00731469
$ 0.00731469$ 0.00731469

$ 0.163951
$ 0.163951$ 0.163951

--

-1.24%

-4.24%

Runic Chain (RUNIC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 37.34
$ 37.34$ 37.34

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什么是Runic Chain (RUNIC)

Runic Chain is a revolutionary Layer 2 project on the Bitcoin chain with a visionary mission to transform the usage and management of Bitcoin and other assets through the implementation of the Runes Protocol

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Runic Chain (RUNIC) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Runic Chain (RUNIC) 的其他问题

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RUNIC 兑换为当地货币

1 RUNIC 兑换 AUD
A$0.0116131158
1 RUNIC 兑换 GBP
0.0058065579
1 RUNIC 兑换 EUR
0.0069535323
1 RUNIC 兑换 USD
$0.00716859
1 RUNIC 兑换 MYR
RM0.0321869691
1 RUNIC 兑换 TRY
0.2538397719
1 RUNIC 兑换 JPY
¥1.1302715853
1 RUNIC 兑换 RUB
0.7329883275
1 RUNIC 兑换 INR
0.6174306567
1 RUNIC 兑换 IDR
Rp115.6224031677
1 RUNIC 兑换 PHP
0.4202944317
1 RUNIC 兑换 EGP
￡E.0.3623722245
1 RUNIC 兑换 BRL
R$0.0438000849
1 RUNIC 兑换 CAD
C$0.0103227696
1 RUNIC 兑换 BDT
0.8744246082
1 RUNIC 兑换 NGN
11.1140385642
1 RUNIC 兑换 UAH
0.3030879852
1 RUNIC 兑换 VES
Bs0.37993527
1 RUNIC 兑换 PKR
Rs1.9962372573
1 RUNIC 兑换 KZT
3.782864943
1 RUNIC 兑换 THB
฿0.2486067012
1 RUNIC 兑换 TWD
NT$0.2369218995
1 RUNIC 兑换 CHF
Fr0.0065234169
1 RUNIC 兑换 HKD
HK$0.0557716302
1 RUNIC 兑换 MAD
.د.م0.0719726436