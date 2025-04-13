RuneMine 价格 (MINE)
今天 RuneMine (MINE) 的实时价格为 0.00238631 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MINE 兑换 USD 的价格为实时更新。
RuneMine 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.99K USD
- RuneMine 当天价格变化为 +12.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，RuneMine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00026746。
在过去30天内，RuneMine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，RuneMine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，RuneMine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00026746
|+12.62%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
RuneMine 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.28%
+12.62%
-21.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
RuneMine is building the largest ecosystem of applications for the Runes protocol on Bitcoin, offering a full suite of products and services for Runes developers and users. Pioneering infrastructure for the primary fungible token standard on Bitcoin. RuneMine offers a suite of tools including an etching tool, a screener for analyzing and minting Runes, a portfolio tracker, and a multi-sig solution. Additionally, a bi-directional Runes bridge between Bitcoin and Solana facilitating enhanced cross-chain interactions. The platform is underpinned by RuneMine's canonical Runes indexer, which maintains comprehensive historical data on Runes transactions.
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|1 MINE 兑换 VND
₫61.18737471
|1 MINE 兑换 AUD
A$0.0037942329
|1 MINE 兑换 GBP
￡0.0018135956
|1 MINE 兑换 EUR
€0.0020999528
|1 MINE 兑换 USD
$0.00238631
|1 MINE 兑换 MYR
RM0.0105474902
|1 MINE 兑换 TRY
₺0.0908229586
|1 MINE 兑换 JPY
¥0.3424593481
|1 MINE 兑换 RUB
₽0.1984932658
|1 MINE 兑换 INR
₹0.2051272076
|1 MINE 兑换 IDR
Rp39.7718174246
|1 MINE 兑换 KRW
₩3.3896340395
|1 MINE 兑换 PHP
₱0.1364492058
|1 MINE 兑换 EGP
￡E.0.1223699768
|1 MINE 兑换 BRL
R$0.0139837766
|1 MINE 兑换 CAD
C$0.0032931078
|1 MINE 兑换 BDT
৳0.2893400875
|1 MINE 兑换 NGN
₦3.7938033642
|1 MINE 兑换 UAH
₴0.0985784661
|1 MINE 兑换 VES
Bs0.16942801
|1 MINE 兑换 PKR
Rs0.6676656749
|1 MINE 兑换 KZT
₸1.2306677932
|1 MINE 兑换 THB
฿0.0798697957
|1 MINE 兑换 TWD
NT$0.0772448547
|1 MINE 兑换 AED
د.إ0.0087577577
|1 MINE 兑换 CHF
Fr0.0019329111
|1 MINE 兑换 HKD
HK$0.0184939025
|1 MINE 兑换 MAD
.د.م0.0221449568
|1 MINE 兑换 MXN
$0.048442093