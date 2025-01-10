RUGMAN 价格 ($RUG)
今天 RUGMAN ($RUG) 的实时价格为 0.02005676 USD。目前其市值为 $ 2.01M USD。$RUG 兑换 USD 的价格为实时更新。
RUGMAN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.15K USD
- RUGMAN 当天价格变化为 -1.75%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，RUGMAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00035905797721844。
在过去30天内，RUGMAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0078516719。
在过去60天内，RUGMAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，RUGMAN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00035905797721844
|-1.75%
|30天
|$ -0.0078516719
|-39.14%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
RUGMAN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.00%
-1.75%
-34.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is.
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|1 $RUG 兑换 AUD
A$0.0322913836
|1 $RUG 兑换 GBP
￡0.0162459756
|1 $RUG 兑换 EUR
€0.0194550572
|1 $RUG 兑换 USD
$0.02005676
|1 $RUG 兑换 MYR
RM0.0900548524
|1 $RUG 兑换 TRY
₺0.7104104392
|1 $RUG 兑换 JPY
¥3.1713748912
|1 $RUG 兑换 RUB
₽2.06083209
|1 $RUG 兑换 INR
₹1.7254830628
|1 $RUG 兑换 IDR
Rp323.4960837428
|1 $RUG 兑换 PHP
₱1.1735210276
|1 $RUG 兑换 EGP
￡E.1.0140697856
|1 $RUG 兑换 BRL
R$0.121343398
|1 $RUG 兑换 CAD
C$0.0288817344
|1 $RUG 兑换 BDT
৳2.4465235848
|1 $RUG 兑换 NGN
₦31.0474633448
|1 $RUG 兑换 UAH
₴0.8502060564
|1 $RUG 兑换 VES
Bs1.06300828
|1 $RUG 兑换 PKR
Rs5.5930280936
|1 $RUG 兑换 KZT
₸10.5450421376
|1 $RUG 兑换 THB
฿0.6937633284
|1 $RUG 兑换 TWD
NT$0.660870242
|1 $RUG 兑换 CHF
Fr0.0182516516
|1 $RUG 兑换 HKD
HK$0.1560415928
|1 $RUG 兑换 MAD
.د.م0.2017710056