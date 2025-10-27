Rugflip（RFLIP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000895 $ 0.00000895 $ 0.00000895 24H最低价 $ 0.00000931 $ 0.00000931 $ 0.00000931 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000895$ 0.00000895 $ 0.00000895 24H最高价 $ 0.00000931$ 0.00000931 $ 0.00000931 历史最高 $ 0.00027074$ 0.00027074 $ 0.00027074 最低价 $ 0.00000781$ 0.00000781 $ 0.00000781 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +2.55% 漲跌幅（7D） -66.74% 漲跌幅（7D） -66.74%

Rugflip（RFLIP）当前实时价格为 $0.00000925。过去 24 小时内，RFLIP 的交易价格在 $ 0.00000895 至 $ 0.00000931 之间波动，市场活跃度显著。RFLIP 的历史最高价为 $ 0.00027074，历史最低价为 $ 0.00000781。

从短期表现来看，RFLIP 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.55%，过去 7 天内累计变动为 -66.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Rugflip（RFLIP）市场信息

市值 $ 9.16K$ 9.16K $ 9.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.16K$ 9.16K $ 9.16K 流通量 989.98M 989.98M 989.98M 总供应量 989,975,763.87055 989,975,763.87055 989,975,763.87055

Rugflip 的当前市值为 $ 9.16K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RFLIP 的流通量为 989.98M，总供应量是 989975763.87055，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.16K。