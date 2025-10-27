rudi（RUDI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.01784483$ 0.01784483 $ 0.01784483 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.89% 涨跌幅（1D） -15.09% 漲跌幅（7D） -11.92% 漲跌幅（7D） -11.92%

rudi（RUDI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，RUDI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。RUDI 的历史最高价为 $ 0.01784483，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RUDI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.89%，过去 24 小时内变动为 -15.09%，过去 7 天内累计变动为 -11.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

rudi（RUDI）市场信息

市值 $ 186.50K$ 186.50K $ 186.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 186.50K$ 186.50K $ 186.50K 流通量 999.33M 999.33M 999.33M 总供应量 999,331,981.405398 999,331,981.405398 999,331,981.405398

rudi 的当前市值为 $ 186.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RUDI 的流通量为 999.33M，总供应量是 999331981.405398，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 186.50K。