Royalty 价格 (ROY)
今天 Royalty (ROY) 的实时价格为 14.78 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ROY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Royalty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 452.66K USD
- Royalty 当天价格变化为 +2.38%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 ROY兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ROY 价格信息的首选平台。
今天内，Royalty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.343737。
在过去30天内，Royalty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Royalty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Royalty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.343737
|+2.38%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Royalty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.16%
+2.38%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ROY Token is revolutionizing the F&B industry with a global integrated mileage system. Consumers gain real income opportunities, while affiliates boost their operations and sales. Powered by blockchain for transparency, ROY aims to build a global ecosystem with 1 million stores and 1 billion members by 2030. ROY is revolutionizing the food and beverage (F&B) industry by introducing a global integrated mileage system that offers unique benefits to both consumers and affiliates. Consumers gain real income opportunities, while affiliates can enhance their operations and sales.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 ROY 兑换 AUD
A$23.3524
|1 ROY 兑换 GBP
￡11.824
|1 ROY 兑换 EUR
€14.1888
|1 ROY 兑换 USD
$14.78
|1 ROY 兑换 MYR
RM65.9188
|1 ROY 兑换 TRY
₺532.6712
|1 ROY 兑换 JPY
¥2,269.9124
|1 ROY 兑换 RUB
₽1,425.6788
|1 ROY 兑换 INR
₹1,276.4008
|1 ROY 兑换 IDR
Rp242,295.0432
|1 ROY 兑换 PHP
₱859.6048
|1 ROY 兑换 EGP
￡E.745.3554
|1 ROY 兑换 BRL
R$85.1328
|1 ROY 兑换 CAD
C$20.9876
|1 ROY 兑换 BDT
৳1,789.119
|1 ROY 兑换 NGN
₦22,125.66
|1 ROY 兑换 UAH
₴616.1782
|1 ROY 兑换 VES
Bs886.8
|1 ROY 兑换 PKR
Rs4,123.7678
|1 ROY 兑换 KZT
₸7,453.2584
|1 ROY 兑换 THB
฿503.8502
|1 ROY 兑换 TWD
NT$485.0796
|1 ROY 兑换 CHF
Fr13.4498
|1 ROY 兑换 HKD
HK$115.1362
|1 ROY 兑换 MAD
.د.م148.3912