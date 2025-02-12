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Royalty 价格 (ROY)

USD

Royalty (ROY) 实时价格图表

$14.78
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+2.30%(1D)

今天 Royalty (ROY) 的价格

今天 Royalty (ROY) 的实时价格为 14.78 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ROY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Royalty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 452.66K USD
- Royalty 当天价格变化为 +2.38%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Royalty (ROY) 价格表现 USD

今天内，Royalty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.343737
在过去30天内，Royalty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Royalty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Royalty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.343737+2.38%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Royalty (ROY) 价格分析

Royalty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 14.25
$ 14.25$ 14.25

$ 15.14
$ 15.14$ 15.14

$ 15.14
$ 15.14$ 15.14

-0.16%

+2.38%

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Royalty (ROY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 452.66K
$ 452.66K$ 452.66K

0.00
0.00 0.00

什么是Royalty (ROY)

ROY Token is revolutionizing the F&B industry with a global integrated mileage system. Consumers gain real income opportunities, while affiliates boost their operations and sales. Powered by blockchain for transparency, ROY aims to build a global ecosystem with 1 million stores and 1 billion members by 2030. ROY is revolutionizing the food and beverage (F&B) industry by introducing a global integrated mileage system that offers unique benefits to both consumers and affiliates. Consumers gain real income opportunities, while affiliates can enhance their operations and sales.

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Royalty (ROY) 资源

白皮书
官网

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ROY 兑换为当地货币

1 ROY 兑换 AUD
A$23.3524
1 ROY 兑换 GBP
11.824
1 ROY 兑换 EUR
14.1888
1 ROY 兑换 USD
$14.78
1 ROY 兑换 MYR
RM65.9188
1 ROY 兑换 TRY
532.6712
1 ROY 兑换 JPY
¥2,269.9124
1 ROY 兑换 RUB
1,425.6788
1 ROY 兑换 INR
1,276.4008
1 ROY 兑换 IDR
Rp242,295.0432
1 ROY 兑换 PHP
859.6048
1 ROY 兑换 EGP
￡E.745.3554
1 ROY 兑换 BRL
R$85.1328
1 ROY 兑换 CAD
C$20.9876
1 ROY 兑换 BDT
1,789.119
1 ROY 兑换 NGN
22,125.66
1 ROY 兑换 UAH
616.1782
1 ROY 兑换 VES
Bs886.8
1 ROY 兑换 PKR
Rs4,123.7678
1 ROY 兑换 KZT
7,453.2584
1 ROY 兑换 THB
฿503.8502
1 ROY 兑换 TWD
NT$485.0796
1 ROY 兑换 CHF
Fr13.4498
1 ROY 兑换 HKD
HK$115.1362
1 ROY 兑换 MAD
.د.م148.3912