Royal Euro 今日价格

Royal Euro (REUR) 今日实时价格为 $ 4,13，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 REUR 兑 USD 的汇率为 $ 4,13 每 REUR。

Royal Euro 目前市值在 $ 62 008 637 排名第 #-，流通供应量为 15,00M REUR。过去 24 小时内，REUR 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4,13，而历史最低价为 $ 0,348874。

短期表现方面，REUR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0,00%。过去一天，总交易量达到 $ 19,80M。

Royal Euro（REUR）市场信息

市值 $ 62,01M$ 62,01M $ 62,01M 成交量（24H） $ 19,80M$ 19,80M $ 19,80M 完全稀释市值 $ 20,67B$ 20,67B $ 20,67B 流通量 15,00M 15,00M 15,00M 总供应量 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Royal Euro 的当前市值为 $ 62,01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19,80M。REUR 的流通量为 15,00M，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20,67B。