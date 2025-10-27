Rowan Coin（RWN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0018499 24H最高价 $ 0.00185031 历史最高 $ 0.364176 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.01% 漲跌幅（7D） +6.91%

Rowan Coin（RWN）当前实时价格为 $0.00185013。过去 24 小时内，RWN 的交易价格在 $ 0.0018499 至 $ 0.00185031 之间波动，市场活跃度显著。RWN 的历史最高价为 $ 0.364176，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RWN 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.01%，过去 7 天内累计变动为 +6.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Rowan Coin（RWN）市场信息

市值 $ 360.78K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.01M 流通量 195.00M 总供应量 545,000,000.0

Rowan Coin 的当前市值为 $ 360.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RWN 的流通量为 195.00M，总供应量是 545000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.01M。