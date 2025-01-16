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Rosnet 价格 (ROSNET)

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Rosnet (ROSNET) 实时价格图表

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$0.01028255$0.01028255
-2.90%(1D)

今天 Rosnet (ROSNET) 的价格

今天 Rosnet (ROSNET) 的实时价格为 0.01028255 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ROSNET 兑换 USD 的价格为实时更新。
Rosnet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.39 USD
- Rosnet 当天价格变化为 -2.96%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Rosnet (ROSNET) 价格表现 USD

今天内，Rosnet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00031445438239126
在过去30天内，Rosnet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0060524312
在过去60天内，Rosnet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056830193
在过去90天内，Rosnet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.023102662308281724

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00031445438239126-2.96%
30天$ -0.0060524312-58.86%
60天$ -0.0056830193-55.26%
90天$ -0.023102662308281724-69.20%

Rosnet (ROSNET) 价格分析

Rosnet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01030424
$ 0.01030424$ 0.01030424

$ 0.01061714
$ 0.01061714$ 0.01061714

$ 8.87
$ 8.87$ 8.87

-1.13%

-2.96%

-10.56%

Rosnet (ROSNET) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 3.39
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0.00
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什么是Rosnet (ROSNET)

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Rosnet (ROSNET) 资源

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ROSNET 兑换为当地货币

1 ROSNET 兑换 AUD
A$0.0165549055
1 ROSNET 兑换 GBP
0.0083288655
1 ROSNET 兑换 EUR
0.0099740735
1 ROSNET 兑换 USD
$0.01028255
1 ROSNET 兑换 MYR
RM0.046271475
1 ROSNET 兑换 TRY
0.364413572
1 ROSNET 兑换 JPY
¥1.605311706
1 ROSNET 兑换 RUB
1.05293312
1 ROSNET 兑换 INR
0.890263179
1 ROSNET 兑换 IDR
Rp168.566366472
1 ROSNET 兑换 PHP
0.602146128
1 ROSNET 兑换 EGP
￡E.0.51824052
1 ROSNET 兑换 BRL
R$0.0620037765
1 ROSNET 兑换 CAD
C$0.0147040465
1 ROSNET 兑换 BDT
1.250152429
1 ROSNET 兑换 NGN
15.99142176
1 ROSNET 兑换 UAH
0.433717959
1 ROSNET 兑换 VES
Bs0.5552577
1 ROSNET 兑换 PKR
Rs2.8689342755
1 ROSNET 兑换 KZT
5.454892775
1 ROSNET 兑换 THB
฿0.3562903575
1 ROSNET 兑换 TWD
NT$0.3386043715
1 ROSNET 兑换 CHF
Fr0.0093571205
1 ROSNET 兑换 HKD
HK$0.079998239
1 ROSNET 兑换 MAD
.د.م0.1033396275