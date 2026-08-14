Rosie 今日价格

Rosie (ROSIE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 32.87%。当前 ROSIE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROSIE。

Rosie 目前市值在 $ 40,894 排名第 #-，流通供应量为 999.90M ROSIE。过去 24 小时内，ROSIE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00153601，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROSIE 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +35.67%。过去一天，总交易量达到 --。

Rosie（ROSIE）市场信息

市值 $ 40.89K$ 40.89K $ 40.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 40.89K$ 40.89K $ 40.89K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,900,521.627109 999,900,521.627109 999,900,521.627109

Rosie 的当前市值为 $ 40.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROSIE 的流通量为 999.90M，总供应量是 999900521.627109，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.89K。