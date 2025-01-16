Rosen Bridge 价格 (RSN)
今天 Rosen Bridge (RSN) 的实时价格为 0.105326 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RSN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Rosen Bridge 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 952.60 USD
- Rosen Bridge 当天价格变化为 +1.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Rosen Bridge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011317。
在过去30天内，Rosen Bridge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0216812623。
在过去60天内，Rosen Bridge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0324151086。
在过去90天内，Rosen Bridge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.050830395249030107。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0011317
|+1.09%
|30天
|$ -0.0216812623
|-20.58%
|60天
|$ +0.0324151086
|+30.78%
|90天
|$ +0.050830395249030107
|+93.27%
Rosen Bridge 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
+1.09%
+7.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Rosen is an Ergo-centric bridge fortified with multi-layered security protection designed to bootstrap liquidity across multiple ecosystems.
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|1 RSN 兑换 AUD
A$0.16957486
|1 RSN 兑换 GBP
￡0.08531406
|1 RSN 兑换 EUR
€0.10216622
|1 RSN 兑换 USD
$0.105326
|1 RSN 兑换 MYR
RM0.473967
|1 RSN 兑换 TRY
₺3.73275344
|1 RSN 兑换 JPY
¥16.44349512
|1 RSN 兑换 RUB
₽10.7853824
|1 RSN 兑换 INR
₹9.11912508
|1 RSN 兑换 IDR
Rp1,726.65546144
|1 RSN 兑换 PHP
₱6.16789056
|1 RSN 兑换 EGP
￡E.5.3084304
|1 RSN 兑换 BRL
R$0.63511578
|1 RSN 兑换 CAD
C$0.15061618
|1 RSN 兑换 BDT
৳12.80553508
|1 RSN 兑换 NGN
₦163.8029952
|1 RSN 兑换 UAH
₴4.44265068
|1 RSN 兑换 VES
Bs5.687604
|1 RSN 兑换 PKR
Rs29.38700726
|1 RSN 兑换 KZT
₸55.875443
|1 RSN 兑换 THB
฿3.6495459
|1 RSN 兑换 TWD
NT$3.46838518
|1 RSN 兑换 CHF
Fr0.09584666
|1 RSN 兑换 HKD
HK$0.81943628
|1 RSN 兑换 MAD
.د.م1.0585263