Ronen Coin 价格 (RONEN)
今天 Ronen Coin (RONEN) 的实时价格为 0.00405317 USD。目前其市值为 $ 4.12M USD。RONEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ronen Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Ronen Coin 当天价格变化为 -6.08%
- 其循环供应量为 1.00B USD
在获取 MEXC 上从 RONEN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 RONEN 价格信息的首选平台。
今天内，Ronen Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000262840488459076。
在过去30天内，Ronen Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014275674。
在过去60天内，Ronen Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Ronen Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000262840488459076
|-6.08%
|30天
|$ -0.0014275674
|-35.22%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Ronen Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.69%
-6.08%
-35.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 RONEN 兑换 VND
₫106.65916855
|1 RONEN 兑换 AUD
A$0.0062418818
|1 RONEN 兑换 GBP
￡0.0029588141
|1 RONEN 兑换 EUR
€0.0035262579
|1 RONEN 兑换 USD
$0.00405317
|1 RONEN 兑换 MYR
RM0.0171854408
|1 RONEN 兑换 TRY
₺0.1586816055
|1 RONEN 兑换 JPY
¥0.5789953345
|1 RONEN 兑换 RUB
₽0.3188628839
|1 RONEN 兑换 INR
₹0.3468297569
|1 RONEN 兑换 IDR
Rp66.4453992048
|1 RONEN 兑换 KRW
₩5.5675153754
|1 RONEN 兑换 PHP
₱0.2255183788
|1 RONEN 兑换 EGP
￡E.0.2013614856
|1 RONEN 兑换 BRL
R$0.0229814739
|1 RONEN 兑换 CAD
C$0.0055528429
|1 RONEN 兑换 BDT
৳0.4940408913
|1 RONEN 兑换 NGN
₦6.4030763709
|1 RONEN 兑换 UAH
₴0.1684902769
|1 RONEN 兑换 VES
Bs0.38910432
|1 RONEN 兑换 PKR
Rs1.1401161893
|1 RONEN 兑换 KZT
₸2.067927334
|1 RONEN 兑换 THB
฿0.1318496201
|1 RONEN 兑换 TWD
NT$0.1215545683
|1 RONEN 兑换 AED
د.إ0.0148751339
|1 RONEN 兑换 CHF
Fr0.0032830677
|1 RONEN 兑换 HKD
HK$0.0317768528
|1 RONEN 兑换 MAD
.د.م0.0372081006
|1 RONEN 兑换 MXN
$0.0778613957