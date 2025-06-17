Ronaldinho Coin 图标

Ronaldinho Coin 价格 (STAR10)

USD

Ronaldinho Coin (STAR10) 实时价格图表

$0.00020074
$0.00020074$0.00020074
-0.10%(1D)

今天 Ronaldinho Coin (STAR10) 的价格

今天 Ronaldinho Coin (STAR10) 的实时价格为 0.00020073 USD。目前其市值为 $ 14.22K USD。STAR10 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ronaldinho Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Ronaldinho Coin 当天价格变化为 -0.14%
- 其循环供应量为 70.84M USD

在获取 MEXC 上从 STAR10兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 STAR10 价格信息的首选平台。

Ronaldinho Coin (STAR10) 价格表现 USD

今天内，Ronaldinho Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Ronaldinho Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000072932
在过去60天内，Ronaldinho Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001888143
在过去90天内，Ronaldinho Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.013562558647826197

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.14%
30天$ -0.0000072932-3.63%
60天$ -0.0001888143-94.06%
90天$ -0.013562558647826197-98.54%

Ronaldinho Coin (STAR10) 价格分析

Ronaldinho Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00020009
$ 0.00020009$ 0.00020009

$ 0.00020794
$ 0.00020794$ 0.00020794

$ 0.387179
$ 0.387179$ 0.387179

-0.39%

-0.14%

+0.59%

Ronaldinho Coin (STAR10) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 14.22K
$ 14.22K$ 14.22K

--
----

70.84M
70.84M 70.84M

什么是Ronaldinho Coin (STAR10)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Ronaldinho Coin (STAR10) 资源

官网

Ronaldinho Coin（STAR10）代币经济

了解 Ronaldinho Coin（STAR10）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 STAR10 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Ronaldinho Coin (STAR10) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

STAR10 兑换为当地货币

1 STAR10 兑换 VND
5.28220995
1 STAR10 兑换 AUD
A$0.0003051096
1 STAR10 兑换 GBP
0.0001465329
1 STAR10 兑换 EUR
0.0001726278
1 STAR10 兑换 USD
$0.00020073
1 STAR10 兑换 MYR
RM0.0008510952
1 STAR10 兑换 TRY
0.0079047474
1 STAR10 兑换 JPY
¥0.0290275653
1 STAR10 兑换 RUB
0.015737232
1 STAR10 兑换 INR
0.0173109552
1 STAR10 兑换 IDR
Rp3.2906552112
1 STAR10 兑换 KRW
0.2738459025
1 STAR10 兑换 PHP
0.0113994567
1 STAR10 兑换 EGP
￡E.0.0100625949
1 STAR10 兑换 BRL
R$0.0011020077
1 STAR10 兑换 CAD
C$0.0002709855
1 STAR10 兑换 BDT
0.0245372352
1 STAR10 兑换 NGN
0.3102462807
1 STAR10 兑换 UAH
0.0083363169
1 STAR10 兑换 VES
Bs0.02047446
1 STAR10 兑换 PKR
Rs0.056846736
1 STAR10 兑换 KZT
0.1028841615
1 STAR10 兑换 THB
฿0.006523725
1 STAR10 兑换 TWD
NT$0.0059235423
1 STAR10 兑换 AED
د.إ0.0007366791
1 STAR10 兑换 CHF
Fr0.0001625913
1 STAR10 兑换 HKD
HK$0.0015737232
1 STAR10 兑换 MAD
.د.م0.001826643
1 STAR10 兑换 MXN
$0.0038018262