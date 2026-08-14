ROME Stablecoin 今日价格

ROME Stablecoin (ROME) 今日实时价格为 $ 1.003，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ROME 兑 USD 的汇率为 $ 1.003 每 ROME。

ROME Stablecoin 目前市值在 $ 1,198,618 排名第 #-，流通供应量为 403.73K ROME。过去 24 小时内，ROME 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.35，而历史最低价为 $ 0.569602。

短期表现方面，ROME 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 26.12。

ROME Stablecoin（ROME）市场信息

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 完全稀释市值 $ 1.20T$ 1.20T $ 1.20T 流通量 403.73K 403.73K 403.73K 总供应量 403,725.094899 403,725.094899 403,725.094899

ROME Stablecoin 的当前市值为 $ 1.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 26.12。ROME 的流通量为 403.73K，总供应量是 403725.094899，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.20T。