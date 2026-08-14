Rogue AI 今日价格

Rogue AI (RAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1,50%。当前 RAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RAI。

Rogue AI 目前市值在 $ 35 391 排名第 #-，流通供应量为 999,95M RAI。过去 24 小时内，RAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00144283，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +28,44%。过去一天，总交易量达到 --。

Rogue AI（RAI）市场信息

市值 $ 35,39K$ 35,39K $ 35,39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 35,39K$ 35,39K $ 35,39K 流通量 999,95M 999,95M 999,95M 总供应量 999 947 810,789558 999 947 810,789558 999 947 810,789558

Rogue AI 的当前市值为 $ 35,39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RAI 的流通量为 999,95M，总供应量是 999947810.789558，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35,39K。