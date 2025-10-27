Roco Finance（ROCO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00892308 $ 0.00892308 $ 0.00892308 24H最低价 $ 0.00928967 $ 0.00928967 $ 0.00928967 24H最高价 24H最低价 $ 0.00892308$ 0.00892308 $ 0.00892308 24H最高价 $ 0.00928967$ 0.00928967 $ 0.00928967 历史最高 $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 最低价 $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 涨跌幅（1H） -0.45% 涨跌幅（1D） +1.87% 漲跌幅（7D） -8.09% 漲跌幅（7D） -8.09%

Roco Finance（ROCO）当前实时价格为 $0.00909487。过去 24 小时内，ROCO 的交易价格在 $ 0.00892308 至 $ 0.00928967 之间波动，市场活跃度显著。ROCO 的历史最高价为 $ 6.32，历史最低价为 $ 0.00669942。

从短期表现来看，ROCO 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.45%，过去 24 小时内变动为 +1.87%，过去 7 天内累计变动为 -8.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Roco Finance（ROCO）市场信息

市值 $ 850.38K$ 850.38K $ 850.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 905.42K$ 905.42K $ 905.42K 流通量 93.50M 93.50M 93.50M 总供应量 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

Roco Finance 的当前市值为 $ 850.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROCO 的流通量为 93.50M，总供应量是 99552583.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 905.42K。