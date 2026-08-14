RockSolid rETH 今日价格

RockSolid rETH (ROCK.RETH) 今日实时价格为 $ 1,777.02，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ROCK.RETH 兑 USD 的汇率为 $ 1,777.02 每 ROCK.RETH。

RockSolid rETH 目前市值在 $ 14,005,541 排名第 #-，流通供应量为 8.01K ROCK.RETH。过去 24 小时内，ROCK.RETH 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4,758.98，而历史最低价为 $ 1,539.97。

短期表现方面，ROCK.RETH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.28K。

RockSolid rETH（ROCK.RETH）市场信息

市值 $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M 成交量（24H） $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K 完全稀释市值 $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M 流通量 8.01K 8.01K 8.01K 总供应量 8,005.196051673861 8,005.196051673861 8,005.196051673861

RockSolid rETH 的当前市值为 $ 14.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.28K。ROCK.RETH 的流通量为 8.01K，总供应量是 8005.196051673861，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.01M。