Rocki（ROCKI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 5.06$ 5.06 $ 5.06 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -3.50% 漲跌幅（7D） -3.50%

Rocki（ROCKI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ROCKI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ROCKI 的历史最高价为 $ 5.06，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ROCKI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -3.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Rocki（ROCKI）市场信息

市值 $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 67.10K$ 67.10K $ 67.10K 流通量 7.89M 7.89M 7.89M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Rocki 的当前市值为 $ 5.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROCKI 的流通量为 7.89M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.10K。