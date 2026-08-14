ROCK DAO 今日价格

ROCK DAO (ROCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 ROCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROCK。

ROCK DAO 目前市值在 $ 1,690,541 排名第 #-，流通供应量为 5.37B ROCK。过去 24 小时内，ROCK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00199867，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROCK 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -32.92%。过去一天，总交易量达到 $ 221.53K。

ROCK DAO（ROCK）市场信息

市值 $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M 成交量（24H） $ 221.53K$ 221.53K $ 221.53K 完全稀释市值 $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M 流通量 5.37B 5.37B 5.37B 总供应量 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58

ROCK DAO 的当前市值为 $ 1.69M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 221.53K。ROCK 的流通量为 5.37B，总供应量是 5368779478.58，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.69M。