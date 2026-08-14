Roblox xStock 今日价格

Roblox xStock (RBLXX) 今日实时价格为 $ 35.72，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 RBLXX 兑 USD 的汇率为 $ 35.72 每 RBLXX。

Roblox xStock 目前市值在 $ 121,218 排名第 #-，流通供应量为 3.39K RBLXX。过去 24 小时内，RBLXX 的交易价格在 $ 35.71（低点）和 $ 35.73（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 57.05，而历史最低价为 $ 35.71。

短期表现方面，RBLXX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.22%。过去一天，总交易量达到 $ 12.19。

Roblox xStock（RBLXX）市场信息

市值 $ 121.22K$ 121.22K $ 121.22K 成交量（24H） $ 12.19$ 12.19 $ 12.19 完全稀释市值 $ 47.76M$ 47.76M $ 47.76M 流通量 3.39K 3.39K 3.39K 总供应量 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

Roblox xStock 的当前市值为 $ 121.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.19。RBLXX 的流通量为 3.39K，总供应量是 1337044.016037341，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.76M。