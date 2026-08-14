ROBINHOODIES 今日价格

ROBINHOODIES (ROBINHOODIES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.23%。当前 ROBINHOODIES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROBINHOODIES。

ROBINHOODIES 目前市值在 $ 10,236.18 排名第 #-，流通供应量为 904.17M ROBINHOODIES。过去 24 小时内，ROBINHOODIES 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROBINHOODIES 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -9.08%。过去一天，总交易量达到 --。

ROBINHOODIES（ROBINHOODIES）市场信息

市值 $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K 流通量 904.17M 904.17M 904.17M 总供应量 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616

ROBINHOODIES 的当前市值为 $ 10.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROBINHOODIES 的流通量为 904.17M，总供应量是 904168957.3081616，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.32K。