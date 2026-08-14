Robinhood Pepe 今日价格

Robinhood Pepe (REPE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.62%。当前 REPE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REPE。

Robinhood Pepe 目前市值在 $ 112,144 排名第 #-，流通供应量为 1.00B REPE。过去 24 小时内，REPE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00519791，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REPE 在过去一小时内波动了 -2.79%，过去7 天内波动了 -44.71%。过去一天，总交易量达到 $ 9.29K。

Robinhood Pepe（REPE）市场信息

市值 $ 112.14K$ 112.14K $ 112.14K 成交量（24H） $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K 完全稀释市值 $ 112.14K$ 112.14K $ 112.14K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Robinhood Pepe 的当前市值为 $ 112.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.29K。REPE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 112.14K。