ROBIN THE HOODINI 今日价格

ROBIN THE HOODINI (HOODINI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.45%。当前 HOODINI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOODINI。

ROBIN THE HOODINI 目前市值在 $ 30,836 排名第 #-，流通供应量为 100.00B HOODINI。过去 24 小时内，HOODINI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOODINI 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 -4.17%。过去一天，总交易量达到 --。

ROBIN THE HOODINI（HOODINI）市场信息

市值 $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ROBIN THE HOODINI 的当前市值为 $ 30.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOODINI 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.84K。