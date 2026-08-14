Robin Hood 今日价格

Robin Hood (FOX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.24%。当前 FOX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FOX。

Robin Hood 目前市值在 $ 676,902 排名第 #-，流通供应量为 1.00B FOX。过去 24 小时内，FOX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00432259，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FOX 在过去一小时内波动了 +2.27%，过去7 天内波动了 +47.41%。过去一天，总交易量达到 $ 138.40K。

Robin Hood（FOX）市场信息

市值 $ 676.90K$ 676.90K $ 676.90K 成交量（24H） $ 138.40K$ 138.40K $ 138.40K 完全稀释市值 $ 676.90K$ 676.90K $ 676.90K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Robin Hood 的当前市值为 $ 676.90K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 138.40K。FOX 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 676.90K。