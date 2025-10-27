Robert（ROBERT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00011592 $ 0.00011592 $ 0.00011592 24H最低价 $ 0.00012834 $ 0.00012834 $ 0.00012834 24H最高价 24H最低价 $ 0.00011592$ 0.00011592 $ 0.00011592 24H最高价 $ 0.00012834$ 0.00012834 $ 0.00012834 历史最高 $ 0.00258802$ 0.00258802 $ 0.00258802 最低价 $ 0.00005417$ 0.00005417 $ 0.00005417 涨跌幅（1H） +0.27% 涨跌幅（1D） +10.57% 漲跌幅（7D） +27.53% 漲跌幅（7D） +27.53%

Robert（ROBERT）当前实时价格为 $0.00012821。过去 24 小时内，ROBERT 的交易价格在 $ 0.00011592 至 $ 0.00012834 之间波动，市场活跃度显著。ROBERT 的历史最高价为 $ 0.00258802，历史最低价为 $ 0.00005417。

从短期表现来看，ROBERT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.27%，过去 24 小时内变动为 +10.57%，过去 7 天内累计变动为 +27.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Robert（ROBERT）市场信息

市值 $ 12.82K$ 12.82K $ 12.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.82K$ 12.82K $ 12.82K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Robert 的当前市值为 $ 12.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROBERT 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.82K。