ROAI Scalper 今日价格

ROAI Scalper (ROAI) 今日实时价格为 $ 0.01011766，过去 24 小时内变化了 0.90%。当前 ROAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.01011766 每 ROAI。

ROAI Scalper 目前市值在 $ 961,146 排名第 #-，流通供应量为 95.00M ROAI。过去 24 小时内，ROAI 的交易价格在 $ 0.0100217（低点）和 $ 0.01024544（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01432581，而历史最低价为 $ 0.0026674。

短期表现方面，ROAI 在过去一小时内波动了 -0.30%，过去7 天内波动了 -14.14%。过去一天，总交易量达到 $ 408.60。

ROAI Scalper（ROAI）市场信息

市值 $ 961.15K$ 961.15K $ 961.15K 成交量（24H） $ 408.60$ 408.60 $ 408.60 完全稀释市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 95.00M 95.00M 95.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ROAI Scalper 的当前市值为 $ 961.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 408.60。ROAI 的流通量为 95.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.01M。