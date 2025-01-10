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rLoop 价格 (RLOOP)

USD

rLoop (RLOOP) 实时价格图表

$0.01117666
$0.01117666$0.01117666
-0.70%(1D)

今天 rLoop (RLOOP) 的价格

今天 rLoop (RLOOP) 的实时价格为 0.01117666 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RLOOP 兑换 USD 的价格为实时更新。
rLoop 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 216.54 USD
- rLoop 当天价格变化为 -0.75%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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rLoop (RLOOP) 价格表现 USD

今天内，rLoop 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，rLoop 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0041464536
在过去60天内，rLoop 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020071280
在过去90天内，rLoop 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004403360512630867

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.75%
30天$ -0.0041464536-37.09%
60天$ -0.0020071280-17.95%
90天$ -0.004403360512630867-28.26%

rLoop (RLOOP) 价格分析

rLoop 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01077944
$ 0.01077944$ 0.01077944

$ 0.01128022
$ 0.01128022$ 0.01128022

$ 0.184602
$ 0.184602$ 0.184602

--

-0.75%

-16.11%

rLoop (RLOOP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 216.54
$ 216.54$ 216.54

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什么是rLoop (RLOOP)

rLoop is a decentralized organization accelerating technological solutions to global problems. rLoop acquires, supports, and finances early-stage innovation and research projects as an open and self-governing collective. Users can invest in decentralized technology via NFT's.

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rLoop (RLOOP) 资源

官网

大家还在问：关于 rLoop (RLOOP) 的其他问题

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RLOOP 兑换为当地货币

1 RLOOP 兑换 AUD
A$0.0181061892
1 RLOOP 兑换 GBP
0.0090530946
1 RLOOP 兑换 EUR
0.0108413602
1 RLOOP 兑换 USD
$0.01117666
1 RLOOP 兑换 MYR
RM0.0501832034
1 RLOOP 兑换 TRY
0.3957655306
1 RLOOP 兑换 JPY
¥1.7622239822
1 RLOOP 兑换 RUB
1.142813485
1 RLOOP 兑换 INR
0.9626457258
1 RLOOP 兑换 IDR
Rp180.2686844398
1 RLOOP 兑换 PHP
0.6552875758
1 RLOOP 兑换 EGP
￡E.0.564980163
1 RLOOP 兑换 BRL
R$0.0682893926
1 RLOOP 兑换 CAD
C$0.0160943904
1 RLOOP 兑换 BDT
1.3633289868
1 RLOOP 兑换 NGN
17.3280701308
1 RLOOP 兑换 UAH
0.4725491848
1 RLOOP 兑换 VES
Bs0.59236298
1 RLOOP 兑换 PKR
Rs3.1123645102
1 RLOOP 兑换 KZT
5.897923482
1 RLOOP 兑换 THB
฿0.3876065688
1 RLOOP 兑换 TWD
NT$0.369388613
1 RLOOP 兑换 CHF
Fr0.0101707606
1 RLOOP 兑换 HKD
HK$0.0869544148
1 RLOOP 兑换 MAD
.د.م0.1122136664