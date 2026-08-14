River Pts 今日价格

River Pts (RIVER PTS) 今日实时价格为 $ 0.00174655，过去 24 小时内变化了 10.71%。当前 RIVER PTS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00174655 每 RIVER PTS。

River Pts 目前市值在 $ 1,470,873 排名第 #-，流通供应量为 878.09M RIVER PTS。过去 24 小时内，RIVER PTS 的交易价格在 $ 0.00156583（低点）和 $ 0.00186371（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0476517，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RIVER PTS 在过去一小时内波动了 -2.23%，过去7 天内波动了 +23.08%。过去一天，总交易量达到 $ 72.80。

River Pts（RIVER PTS）市场信息

市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 成交量（24H） $ 72.80$ 72.80 $ 72.80 完全稀释市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 流通量 878.09M 878.09M 878.09M 总供应量 878,093,304.7753917 878,093,304.7753917 878,093,304.7753917

River Pts 的当前市值为 $ 1.47M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 72.80。RIVER PTS 的流通量为 878.09M，总供应量是 878093304.7753917，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.47M。