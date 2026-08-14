RIV Coin 今日价格

RIV Coin (RIV) 今日实时价格为 $ 0.00339644，过去 24 小时内变化了 4.26%。当前 RIV 兑 USD 的汇率为 $ 0.00339644 每 RIV。

RIV Coin 目前市值在 $ 7,170,014 排名第 #-，流通供应量为 2.11B RIV。过去 24 小时内，RIV 的交易价格在 $ 0.00323472（低点）和 $ 0.00348399（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04727658，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RIV 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 +2.86%。过去一天，总交易量达到 $ 387.35K。

RIV Coin（RIV）市场信息

市值 $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M 成交量（24H） $ 387.35K$ 387.35K $ 387.35K 完全稀释市值 $ 30.57M$ 30.57M $ 30.57M 流通量 2.11B 2.11B 2.11B 总供应量 8,999,998,305.139772 8,999,998,305.139772 8,999,998,305.139772

RIV Coin 的当前市值为 $ 7.17M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 387.35K。RIV 的流通量为 2.11B，总供应量是 8999998305.139772，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.57M。