Rita Elite Order（RITA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00059855 $ 0.00059855 $ 0.00059855 24H最低价 $ 0.00063855 $ 0.00063855 $ 0.00063855 24H最高价 24H最低价 $ 0.00059855$ 0.00059855 $ 0.00059855 24H最高价 $ 0.00063855$ 0.00063855 $ 0.00063855 历史最高 $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 最低价 $ 0.00009955$ 0.00009955 $ 0.00009955 涨跌幅（1H） +0.46% 涨跌幅（1D） -1.79% 漲跌幅（7D） -7.17% 漲跌幅（7D） -7.17%

Rita Elite Order（RITA）当前实时价格为 $0.00062113。过去 24 小时内，RITA 的交易价格在 $ 0.00059855 至 $ 0.00063855 之间波动，市场活跃度显著。RITA 的历史最高价为 $ 0.01035089，历史最低价为 $ 0.00009955。

从短期表现来看，RITA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.46%，过去 24 小时内变动为 -1.79%，过去 7 天内累计变动为 -7.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Rita Elite Order（RITA）市场信息

市值 $ 62.32K$ 62.32K $ 62.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 62.32K$ 62.32K $ 62.32K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Rita Elite Order 的当前市值为 $ 62.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RITA 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.32K。