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Ripples 价格 (RPLS)

USD

Ripples (RPLS) 实时价格图表

$0.066029
$0.066029$0.066029
+14.90%(1D)

今天 Ripples (RPLS) 的价格

今天 Ripples (RPLS) 的实时价格为 0.066029 USD。目前其市值为 $ 5.60M USD。RPLS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ripples 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 26.04K USD
- Ripples 当天价格变化为 +14.97%
- 其循环供应量为 85.00M USD

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Ripples (RPLS) 价格表现 USD

今天内，Ripples 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0085991
在过去30天内，Ripples 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Ripples 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Ripples 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0085991+14.97%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Ripples (RPLS) 价格分析

Ripples 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.054903
$ 0.054903$ 0.054903

$ 0.072875
$ 0.072875$ 0.072875

$ 0.131094
$ 0.131094$ 0.131094

+0.22%

+14.97%

+46.35%

Ripples (RPLS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.60M
$ 5.60M$ 5.60M

$ 26.04K
$ 26.04K$ 26.04K

85.00M
85.00M 85.00M

什么是Ripples (RPLS)

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

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Ripples (RPLS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ripples (RPLS) 的其他问题

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RPLS 兑换为当地货币

1 RPLS 兑换 AUD
A$0.10630669
1 RPLS 兑换 GBP
0.0528232
1 RPLS 兑换 EUR
0.06338784
1 RPLS 兑换 USD
$0.066029
1 RPLS 兑换 MYR
RM0.29514963
1 RPLS 兑换 TRY
2.33148399
1 RPLS 兑换 JPY
¥10.37183532
1 RPLS 兑换 RUB
7.42694192
1 RPLS 兑换 INR
5.66198675
1 RPLS 兑换 IDR
Rp1,064.98372187
1 RPLS 兑换 PHP
3.82439968
1 RPLS 兑换 EGP
￡E.3.35163204
1 RPLS 兑换 BRL
R$0.41004009
1 RPLS 兑换 CAD
C$0.09508176
1 RPLS 兑换 BDT
7.8904655
1 RPLS 兑换 NGN
102.05376211
1 RPLS 兑换 UAH
2.78048119
1 RPLS 兑换 VES
Bs3.367479
1 RPLS 兑换 PKR
Rs18.4022823
1 RPLS 兑换 KZT
34.66060297
1 RPLS 兑换 THB
฿2.26149325
1 RPLS 兑换 TWD
NT$2.17169381
1 RPLS 兑换 CHF
Fr0.0594261
1 RPLS 兑换 HKD
HK$0.51304533
1 RPLS 兑换 MAD
.د.م0.66755319