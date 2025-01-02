Ripples 价格 (RPLS)
今天 Ripples (RPLS) 的实时价格为 0.066029 USD。目前其市值为 $ 5.60M USD。RPLS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ripples 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 26.04K USD
- Ripples 当天价格变化为 +14.97%
- 其循环供应量为 85.00M USD
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今天内，Ripples 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0085991。
在过去30天内，Ripples 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Ripples 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Ripples 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0085991
|+14.97%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Ripples 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.22%
+14.97%
+46.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.
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|1 RPLS 兑换 AUD
A$0.10630669
|1 RPLS 兑换 GBP
￡0.0528232
|1 RPLS 兑换 EUR
€0.06338784
|1 RPLS 兑换 USD
$0.066029
|1 RPLS 兑换 MYR
RM0.29514963
|1 RPLS 兑换 TRY
₺2.33148399
|1 RPLS 兑换 JPY
¥10.37183532
|1 RPLS 兑换 RUB
₽7.42694192
|1 RPLS 兑换 INR
₹5.66198675
|1 RPLS 兑换 IDR
Rp1,064.98372187
|1 RPLS 兑换 PHP
₱3.82439968
|1 RPLS 兑换 EGP
￡E.3.35163204
|1 RPLS 兑换 BRL
R$0.41004009
|1 RPLS 兑换 CAD
C$0.09508176
|1 RPLS 兑换 BDT
৳7.8904655
|1 RPLS 兑换 NGN
₦102.05376211
|1 RPLS 兑换 UAH
₴2.78048119
|1 RPLS 兑换 VES
Bs3.367479
|1 RPLS 兑换 PKR
Rs18.4022823
|1 RPLS 兑换 KZT
₸34.66060297
|1 RPLS 兑换 THB
฿2.26149325
|1 RPLS 兑换 TWD
NT$2.17169381
|1 RPLS 兑换 CHF
Fr0.0594261
|1 RPLS 兑换 HKD
HK$0.51304533
|1 RPLS 兑换 MAD
.د.م0.66755319