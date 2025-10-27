Ripe DAO Governance Token（RIPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 2.03 24H最高价 $ 2.32 历史最高 $ 42.92 最低价 $ 1.98 涨跌幅（1H） +0.15% 涨跌幅（1D） +9.27% 漲跌幅（7D） -44.99%

Ripe DAO Governance Token（RIPE）当前实时价格为 $2.24。过去 24 小时内，RIPE 的交易价格在 $ 2.03 至 $ 2.32 之间波动，市场活跃度显著。RIPE 的历史最高价为 $ 42.92，历史最低价为 $ 1.98。

从短期表现来看，RIPE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.15%，过去 24 小时内变动为 +9.27%，过去 7 天内累计变动为 -44.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ripe DAO Governance Token（RIPE）市场信息

市值 $ 2.66M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.25B 流通量 1.18M 总供应量 1,000,000,000.0

Ripe DAO Governance Token 的当前市值为 $ 2.66M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RIPE 的流通量为 1.18M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.25B。