Rip Cars 今日价格

Rip Cars (CARS) 今日实时价格为 $ 0.05415，过去 24 小时内变化了 1.05%。当前 CARS 兑 USD 的汇率为 $ 0.05415 每 CARS。

Rip Cars 目前市值在 $ 698,526 排名第 #-，流通供应量为 12.90M CARS。过去 24 小时内，CARS 的交易价格在 $ 0.05404（低点）和 $ 0.055053（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.064229，而历史最低价为 $ 0.0394793。

短期表现方面，CARS 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 +22.46%。过去一天，总交易量达到 $ 2.62K。

Rip Cars（CARS）市场信息

市值 $ 698.53K$ 698.53K $ 698.53K 成交量（24H） $ 2.62K$ 2.62K $ 2.62K 完全稀释市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 流通量 12.90M 12.90M 12.90M 总供应量 25,799,786.641216 25,799,786.641216 25,799,786.641216

Rip Cars 的当前市值为 $ 698.53K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.62K。CARS 的流通量为 12.90M，总供应量是 25799786.641216，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.40M。