Riot Platforms xStock 今日价格

Riot Platforms xStock (RIOTX) 今日实时价格为 $ 9.99，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 RIOTX 兑 USD 的汇率为 $ 9.99 每 RIOTX。

Riot Platforms xStock 目前市值在 $ 58,859 排名第 #-，流通供应量为 5.91K RIOTX。过去 24 小时内，RIOTX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 44.97，而历史最低价为 $ 9.99。

短期表现方面，RIOTX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Riot Platforms xStock（RIOTX）市场信息

市值 $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 55.95M$ 55.95M $ 55.95M 流通量 5.91K 5.91K 5.91K 总供应量 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626

Riot Platforms xStock 的当前市值为 $ 58.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。RIOTX 的流通量为 5.91K，总供应量是 5599172.101744626，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 55.95M。