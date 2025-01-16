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Rinia Inu 价格 (RINIA)

USD

Rinia Inu (RINIA) 实时价格图表

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+2.80%(1D)

今天 Rinia Inu (RINIA) 的价格

今天 Rinia Inu (RINIA) 的实时价格为 0.00603779 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RINIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Rinia Inu 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 69.89 USD
- Rinia Inu 当天价格变化为 +2.90%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Rinia Inu (RINIA) 价格表现 USD

今天内，Rinia Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016998
在过去30天内，Rinia Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017176860
在过去60天内，Rinia Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007419822
在过去90天内，Rinia Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00016998+2.90%
30天$ -0.0017176860-28.44%
60天$ -0.0007419822-12.28%
90天$ 0--

Rinia Inu (RINIA) 价格分析

Rinia Inu 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00586582
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$ 0.00605232
$ 0.00605232$ 0.00605232

$ 0.628397
$ 0.628397$ 0.628397

--

+2.90%

-5.33%

Rinia Inu (RINIA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 0.00$ 0.00

$ 69.89
$ 69.89$ 69.89

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什么是Rinia Inu (RINIA)

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RINIA 兑换为当地货币

1 RINIA 兑换 AUD
A$0.0097208419
1 RINIA 兑换 GBP
0.0048906099
1 RINIA 兑换 EUR
0.0058566563
1 RINIA 兑换 USD
$0.00603779
1 RINIA 兑换 MYR
RM0.027170055
1 RINIA 兑换 TRY
0.2140396555
1 RINIA 兑换 JPY
¥0.9426197748
1 RINIA 兑换 RUB
0.618269696
1 RINIA 兑换 INR
0.5227518582
1 RINIA 兑换 IDR
Rp98.9801480976
1 RINIA 兑换 PHP
0.3535729824
1 RINIA 兑换 EGP
￡E.0.3042442381
1 RINIA 兑换 BRL
R$0.0362871179
1 RINIA 兑换 CAD
C$0.0086340397
1 RINIA 兑换 BDT
0.7340745082
1 RINIA 兑换 NGN
9.389971008
1 RINIA 兑换 UAH
0.2546739822
1 RINIA 兑换 VES
Bs0.32604066
1 RINIA 兑换 PKR
Rs1.6846037879
1 RINIA 兑换 KZT
3.203047595
1 RINIA 兑换 THB
฿0.2090282898
1 RINIA 兑换 TWD
NT$0.1988244247
1 RINIA 兑换 CHF
Fr0.0054943889
1 RINIA 兑换 HKD
HK$0.0469740062
1 RINIA 兑换 MAD
.د.م0.0606797895