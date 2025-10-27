Ring AI（RING）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0016566 $ 0.0016566 $ 0.0016566 24H最低价 $ 0.00234148 $ 0.00234148 $ 0.00234148 24H最高价 24H最低价 $ 0.0016566$ 0.0016566 $ 0.0016566 24H最高价 $ 0.00234148$ 0.00234148 $ 0.00234148 历史最高 $ 0.87041$ 0.87041 $ 0.87041 最低价 $ 0.00129543$ 0.00129543 $ 0.00129543 涨跌幅（1H） +5.01% 涨跌幅（1D） +38.90% 漲跌幅（7D） +13.94% 漲跌幅（7D） +13.94%

Ring AI（RING）当前实时价格为 $0.00235958。过去 24 小时内，RING 的交易价格在 $ 0.0016566 至 $ 0.00234148 之间波动，市场活跃度显著。RING 的历史最高价为 $ 0.87041，历史最低价为 $ 0.00129543。

从短期表现来看，RING 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.01%，过去 24 小时内变动为 +38.90%，过去 7 天内累计变动为 +13.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ring AI（RING）市场信息

市值 $ 234.15K$ 234.15K $ 234.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 234.15K$ 234.15K $ 234.15K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Ring AI 的当前市值为 $ 234.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RING 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 234.15K。