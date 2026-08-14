RIF US Dollar 今日价格

RIF US Dollar (USDRIF) 今日实时价格为 $ 0.995947，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 USDRIF 兑 USD 的汇率为 $ 0.995947 每 USDRIF。

RIF US Dollar 目前市值在 $ 2,254,368 排名第 #-，流通供应量为 2.26M USDRIF。过去 24 小时内，USDRIF 的交易价格在 $ 0.99311（低点）和 $ 1.034（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.24，而历史最低价为 $ 0.795992。

短期表现方面，USDRIF 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 -0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 3.33K。

RIF US Dollar（USDRIF）市场信息

市值 $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M 成交量（24H） $ 3.33K$ 3.33K $ 3.33K 完全稀释市值 $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M 流通量 2.26M 2.26M 2.26M 总供应量 2,263,548.471290165 2,263,548.471290165 2,263,548.471290165

RIF US Dollar 的当前市值为 $ 2.25M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.33K。USDRIF 的流通量为 2.26M，总供应量是 2263548.471290165，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.25M。