Rich Quack 今日价格

Rich Quack (QUACK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.18%。当前 QUACK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 QUACK。

Rich Quack 目前市值在 $ 1,149,224 排名第 #-，流通供应量为 44,354.54T QUACK。过去 24 小时内，QUACK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，QUACK 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +11.06%。过去一天，总交易量达到 --。

Rich Quack（QUACK）市场信息

市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M 流通量 44,354.54T 44,354.54T 44,354.54T 总供应量 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Rich Quack 的当前市值为 $ 1.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。QUACK 的流通量为 44,354.54T，总供应量是 1.0e+17，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.57M。