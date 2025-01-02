Ribbon Finance 价格 (RBN)
今天 Ribbon Finance (RBN) 的实时价格为 0.382479 USD。目前其市值为 $ 37.52M USD。RBN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ribbon Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 418.19K USD
- Ribbon Finance 当天价格变化为 +5.01%
- 其循环供应量为 98.00M USD
在获取 MEXC 上从 RBN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 RBN 价格信息的首选平台。
今天内，Ribbon Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01825524。
在过去30天内，Ribbon Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1075379103。
在过去60天内，Ribbon Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0893994557。
在过去90天内，Ribbon Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.05444426779937643。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01825524
|+5.01%
|30天
|$ -0.1075379103
|-28.11%
|60天
|$ +0.0893994557
|+23.37%
|90天
|$ +0.05444426779937643
|+16.60%
Ribbon Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.81%
+5.01%
+2.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ribbon Finance is a new protocol that helps users access crypto structured products for DeFi. It combines options, futures, and fixed income to improve a portfolio's risk-return profile.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 RBN 兑换 AUD
A$0.61579119
|1 RBN 兑换 GBP
￡0.3059832
|1 RBN 兑换 EUR
€0.36717984
|1 RBN 兑换 USD
$0.382479
|1 RBN 兑换 MYR
RM1.70968113
|1 RBN 兑换 TRY
₺13.50533349
|1 RBN 兑换 JPY
¥60.07980132
|1 RBN 兑换 RUB
₽43.02123792
|1 RBN 兑换 INR
₹32.79757425
|1 RBN 兑换 IDR
Rp6,169.01526537
|1 RBN 兑换 PHP
₱22.15318368
|1 RBN 兑换 EGP
￡E.19.41463404
|1 RBN 兑换 BRL
R$2.37519459
|1 RBN 兑换 CAD
C$0.55076976
|1 RBN 兑换 BDT
৳45.7062405
|1 RBN 兑换 NGN
₦591.15571761
|1 RBN 兑换 UAH
₴16.10619069
|1 RBN 兑换 VES
Bs19.506429
|1 RBN 兑换 PKR
Rs106.5968973
|1 RBN 兑换 KZT
₸200.77470147
|1 RBN 兑换 THB
฿13.09990575
|1 RBN 兑换 TWD
NT$12.57973431
|1 RBN 兑换 CHF
Fr0.3442311
|1 RBN 兑换 HKD
HK$2.97186183
|1 RBN 兑换 MAD
.د.م3.86686269