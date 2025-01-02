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Ribbon Finance 价格 (RBN)

USD

Ribbon Finance (RBN) 实时价格图表

$0.382438
$0.382438$0.382438
+5.00%(1D)

今天 Ribbon Finance (RBN) 的价格

今天 Ribbon Finance (RBN) 的实时价格为 0.382479 USD。目前其市值为 $ 37.52M USD。RBN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ribbon Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 418.19K USD
- Ribbon Finance 当天价格变化为 +5.01%
- 其循环供应量为 98.00M USD

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Ribbon Finance (RBN) 价格表现 USD

今天内，Ribbon Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01825524
在过去30天内，Ribbon Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1075379103
在过去60天内，Ribbon Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0893994557
在过去90天内，Ribbon Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.05444426779937643

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01825524+5.01%
30天$ -0.1075379103-28.11%
60天$ +0.0893994557+23.37%
90天$ +0.05444426779937643+16.60%

Ribbon Finance (RBN) 价格分析

Ribbon Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.362583
$ 0.362583$ 0.362583

$ 0.389532
$ 0.389532$ 0.389532

$ 5.54
$ 5.54$ 5.54

-1.81%

+5.01%

+2.05%

Ribbon Finance (RBN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 37.52M
$ 37.52M$ 37.52M

$ 418.19K
$ 418.19K$ 418.19K

98.00M
98.00M 98.00M

什么是Ribbon Finance (RBN)

Ribbon Finance is a new protocol that helps users access crypto structured products for DeFi. It combines options, futures, and fixed income to improve a portfolio's risk-return profile.

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Ribbon Finance (RBN) 资源

官网

大家还在问：关于 Ribbon Finance (RBN) 的其他问题

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RBN 兑换为当地货币

1 RBN 兑换 AUD
A$0.61579119
1 RBN 兑换 GBP
0.3059832
1 RBN 兑换 EUR
0.36717984
1 RBN 兑换 USD
$0.382479
1 RBN 兑换 MYR
RM1.70968113
1 RBN 兑换 TRY
13.50533349
1 RBN 兑换 JPY
¥60.07980132
1 RBN 兑换 RUB
43.02123792
1 RBN 兑换 INR
32.79757425
1 RBN 兑换 IDR
Rp6,169.01526537
1 RBN 兑换 PHP
22.15318368
1 RBN 兑换 EGP
￡E.19.41463404
1 RBN 兑换 BRL
R$2.37519459
1 RBN 兑换 CAD
C$0.55076976
1 RBN 兑换 BDT
45.7062405
1 RBN 兑换 NGN
591.15571761
1 RBN 兑换 UAH
16.10619069
1 RBN 兑换 VES
Bs19.506429
1 RBN 兑换 PKR
Rs106.5968973
1 RBN 兑换 KZT
200.77470147
1 RBN 兑换 THB
฿13.09990575
1 RBN 兑换 TWD
NT$12.57973431
1 RBN 兑换 CHF
Fr0.3442311
1 RBN 兑换 HKD
HK$2.97186183
1 RBN 兑换 MAD
.د.م3.86686269