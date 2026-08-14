RIBBIT ZYGO THE FROG 今日价格

RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13.25%。当前 RIBBIT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RIBBIT。

RIBBIT ZYGO THE FROG 目前市值在 $ 66,814 排名第 #-，流通供应量为 999.97M RIBBIT。过去 24 小时内，RIBBIT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RIBBIT 在过去一小时内波动了 -3.54%，过去7 天内波动了 +22.97%。过去一天，总交易量达到 --。

RIBBIT ZYGO THE FROG（RIBBIT）市场信息

市值 $ 66.81K$ 66.81K $ 66.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 66.81K$ 66.81K $ 66.81K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,971,098.244497 999,971,098.244497 999,971,098.244497

RIBBIT ZYGO THE FROG 的当前市值为 $ 66.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RIBBIT 的流通量为 999.97M，总供应量是 999971098.244497，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 66.81K。