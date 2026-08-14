rHYPURR 今日价格

rHYPURR (RHYPURR) 今日实时价格为 $ 2.32，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 RHYPURR 兑 USD 的汇率为 $ 2.32 每 RHYPURR。

rHYPURR 目前市值在 $ 713,315 排名第 #-，流通供应量为 307.28K RHYPURR。过去 24 小时内，RHYPURR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.8，而历史最低价为 $ 0.01893214。

短期表现方面，RHYPURR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.83%。过去一天，总交易量达到 $ 42.20。

rHYPURR（RHYPURR）市场信息

市值 $ 713.32K$ 713.32K $ 713.32K 成交量（24H） $ 42.20$ 42.20 $ 42.20 完全稀释市值 $ 713.32K$ 713.32K $ 713.32K 流通量 307.28K 307.28K 307.28K 总供应量 307,283.2403213836 307,283.2403213836 307,283.2403213836

rHYPURR 的当前市值为 $ 713.32K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 42.20。RHYPURR 的流通量为 307.28K，总供应量是 307283.2403213836，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 713.32K。