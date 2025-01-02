RFOX 价格 (RFOX)
今天 RFOX (RFOX) 的实时价格为 0.00127043 USD。目前其市值为 $ 2.45M USD。RFOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
RFOX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 519.93 USD
- RFOX 当天价格变化为 +55.37%
- 其循环供应量为 1.93B USD
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今天内，RFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00045273。
在过去30天内，RFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000912661。
在过去60天内，RFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000366461。
在过去90天内，RFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001807916440509126。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00045273
|+55.37%
|30天
|$ +0.0000912661
|+7.18%
|60天
|$ +0.0000366461
|+2.88%
|90天
|$ -0.0001807916440509126
|-12.45%
RFOX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.06%
+55.37%
-1.22%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
RFOX's vision is to be the global leader in immersive metaverse experiences focused on retail, media, gaming, & rewards. RFOX token is the multichain digital asset that fuels the RFOX metaverse ecosystem and its immersive technology.
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|1 RFOX 兑换 AUD
A$0.0020453923
|1 RFOX 兑换 GBP
￡0.001016344
|1 RFOX 兑换 EUR
€0.0012196128
|1 RFOX 兑换 USD
$0.00127043
|1 RFOX 兑换 MYR
RM0.0056788221
|1 RFOX 兑换 TRY
₺0.0448588833
|1 RFOX 兑换 JPY
¥0.1995591444
|1 RFOX 兑换 RUB
₽0.1428979664
|1 RFOX 兑换 INR
₹0.1089393725
|1 RFOX 兑换 IDR
Rp20.4908035829
|1 RFOX 兑换 PHP
₱0.0735833056
|1 RFOX 兑换 EGP
￡E.0.0644870268
|1 RFOX 兑换 BRL
R$0.0078893703
|1 RFOX 兑换 CAD
C$0.0018294192
|1 RFOX 兑换 BDT
৳0.151816385
|1 RFOX 兑换 NGN
₦1.9635639037
|1 RFOX 兑换 UAH
₴0.0534978073
|1 RFOX 兑换 VES
Bs0.06479193
|1 RFOX 兑换 PKR
Rs0.354068841
|1 RFOX 兑换 KZT
₸0.6668868199
|1 RFOX 兑换 THB
฿0.0435122275
|1 RFOX 兑换 TWD
NT$0.0417844427
|1 RFOX 兑换 CHF
Fr0.001143387
|1 RFOX 兑换 HKD
HK$0.0098712411
|1 RFOX 兑换 MAD
.د.م0.0128440473