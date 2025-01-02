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RFOX 价格 (RFOX)

USD

RFOX (RFOX) 实时价格图表

$0.00127043
$0.00127043$0.00127043
+55.30%(1D)

今天 RFOX (RFOX) 的价格

今天 RFOX (RFOX) 的实时价格为 0.00127043 USD。目前其市值为 $ 2.45M USD。RFOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
RFOX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 519.93 USD
- RFOX 当天价格变化为 +55.37%
- 其循环供应量为 1.93B USD

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RFOX (RFOX) 价格表现 USD

今天内，RFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00045273
在过去30天内，RFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000912661
在过去60天内，RFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000366461
在过去90天内，RFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001807916440509126

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00045273+55.37%
30天$ +0.0000912661+7.18%
60天$ +0.0000366461+2.88%
90天$ -0.0001807916440509126-12.45%

RFOX (RFOX) 价格分析

RFOX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00128389
$ 0.00128389$ 0.00128389

$ 0.377778
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-0.06%

+55.37%

-1.22%

RFOX (RFOX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

$ 519.93
$ 519.93$ 519.93

1.93B
1.93B 1.93B

什么是RFOX (RFOX)

RFOX's vision is to be the global leader in immersive metaverse experiences focused on retail, media, gaming, & rewards. RFOX token is the multichain digital asset that fuels the RFOX metaverse ecosystem and its immersive technology.

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官网

大家还在问：关于 RFOX (RFOX) 的其他问题

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RFOX 兑换为当地货币

1 RFOX 兑换 AUD
A$0.0020453923
1 RFOX 兑换 GBP
0.001016344
1 RFOX 兑换 EUR
0.0012196128
1 RFOX 兑换 USD
$0.00127043
1 RFOX 兑换 MYR
RM0.0056788221
1 RFOX 兑换 TRY
0.0448588833
1 RFOX 兑换 JPY
¥0.1995591444
1 RFOX 兑换 RUB
0.1428979664
1 RFOX 兑换 INR
0.1089393725
1 RFOX 兑换 IDR
Rp20.4908035829
1 RFOX 兑换 PHP
0.0735833056
1 RFOX 兑换 EGP
￡E.0.0644870268
1 RFOX 兑换 BRL
R$0.0078893703
1 RFOX 兑换 CAD
C$0.0018294192
1 RFOX 兑换 BDT
0.151816385
1 RFOX 兑换 NGN
1.9635639037
1 RFOX 兑换 UAH
0.0534978073
1 RFOX 兑换 VES
Bs0.06479193
1 RFOX 兑换 PKR
Rs0.354068841
1 RFOX 兑换 KZT
0.6668868199
1 RFOX 兑换 THB
฿0.0435122275
1 RFOX 兑换 TWD
NT$0.0417844427
1 RFOX 兑换 CHF
Fr0.001143387
1 RFOX 兑换 HKD
HK$0.0098712411
1 RFOX 兑换 MAD
.د.م0.0128440473