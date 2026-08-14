Rezerve Money 今日价格

Rezerve Money (RZR) 今日实时价格为 $ 0.549829，过去 24 小时内变化了 4.61%。当前 RZR 兑 USD 的汇率为 $ 0.549829 每 RZR。

Rezerve Money 目前市值在 $ 807,760 排名第 #-，流通供应量为 1.47M RZR。过去 24 小时内，RZR 的交易价格在 $ 0.49873（低点）和 $ 0.554157（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 16.2，而历史最低价为 $ 0.15524。

短期表现方面，RZR 在过去一小时内波动了 +0.78%，过去7 天内波动了 -10.02%。过去一天，总交易量达到 $ 332.80。

Rezerve Money（RZR）市场信息

市值 $ 807.76K$ 807.76K $ 807.76K 成交量（24H） $ 332.80$ 332.80 $ 332.80 完全稀释市值 $ 807.76K$ 807.76K $ 807.76K 流通量 1.47M 1.47M 1.47M 总供应量 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227

Rezerve Money 的当前市值为 $ 807.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 332.80。RZR 的流通量为 1.47M，总供应量是 1469159.625462227，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 807.76K。