REVV 价格 (REVV)
今天 REVV (REVV) 的实时价格为 0,00125091 USD。目前其市值为 $ 1,39M USD。REVV 兑换 USD 的价格为实时更新。
REVV 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- REVV 当天价格变化为 -1,42%
- 其循环供应量为 1,11B USD
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今天内，REVV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，REVV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0001650595。
在过去60天内，REVV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0001246453。
在过去90天内，REVV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,000082540329769501。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1,42%
|30天
|$ -0,0001650595
|-13,19%
|60天
|$ -0,0001246453
|-9,96%
|90天
|$ -0,000082540329769501
|-6,18%
REVV 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1,39%
-1,42%
+10,56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.
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|1 REVV 兑换 VND
₫32,91769665
|1 REVV 兑换 AUD
A$0,0019013832
|1 REVV 兑换 GBP
￡0,0009131643
|1 REVV 兑换 EUR
€0,0010757826
|1 REVV 兑换 USD
$0,00125091
|1 REVV 兑换 MYR
RM0,0053038584
|1 REVV 兑换 TRY
₺0,0492608358
|1 REVV 兑换 JPY
¥0,1808940951
|1 REVV 兑换 RUB
₽0,098071344
|1 REVV 兑换 INR
₹0,1078909875
|1 REVV 兑换 IDR
Rp20,5067180304
|1 REVV 兑换 KRW
₩1,7065539675
|1 REVV 兑换 PHP
₱0,0710266698
|1 REVV 兑换 EGP
￡E.0,0627581547
|1 REVV 兑换 BRL
R$0,0068674959
|1 REVV 兑换 CAD
C$0,0016887285
|1 REVV 兑换 BDT
৳0,1529112384
|1 REVV 兑换 NGN
₦1,9333939869
|1 REVV 兑换 UAH
₴0,0519502923
|1 REVV 兑换 VES
Bs0,12759282
|1 REVV 兑换 PKR
Rs0,354257712
|1 REVV 兑换 KZT
₸0,6411539205
|1 REVV 兑换 THB
฿0,0406670841
|1 REVV 兑换 TWD
NT$0,0369143541
|1 REVV 兑换 AED
د.إ0,0045908397
|1 REVV 兑换 CHF
Fr0,0010132371
|1 REVV 兑换 HKD
HK$0,0098071344
|1 REVV 兑换 MAD
.د.م0,011383281
|1 REVV 兑换 MXN
$0,0236797263