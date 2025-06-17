今天 REVV (REVV) 的价格

今天 REVV (REVV) 的实时价格为 0,00125091 USD。目前其市值为 $ 1,39M USD。REVV 兑换 USD 的价格为实时更新。

REVV 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 -- USD

- REVV 当天价格变化为 -1,42%

- 其循环供应量为 1,11B USD

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