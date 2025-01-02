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Revest Finance 价格 (RVST)

USD

Revest Finance (RVST) 实时价格图表

$0.02113127
$0.02113127$0.02113127
+8.40%(1D)

今天 Revest Finance (RVST) 的价格

今天 Revest Finance (RVST) 的实时价格为 0.02113127 USD。目前其市值为 $ 1.91M USD。RVST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Revest Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.14K USD
- Revest Finance 当天价格变化为 +8.45%
- 其循环供应量为 90.63M USD

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Revest Finance (RVST) 价格表现 USD

今天内，Revest Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00164651
在过去30天内，Revest Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0021709189
在过去60天内，Revest Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054248217
在过去90天内，Revest Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.016245040723224955

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00164651+8.45%
30天$ +0.0021709189+10.27%
60天$ -0.0054248217-25.67%
90天$ -0.016245040723224955-43.46%

Revest Finance (RVST) 价格分析

Revest Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01928001
$ 0.01928001$ 0.01928001

$ 0.02113162
$ 0.02113162$ 0.02113162

$ 0.534352
$ 0.534352$ 0.534352

+0.13%

+8.45%

-4.82%

Revest Finance (RVST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 8.14K
$ 8.14K$ 8.14K

90.63M
90.63M 90.63M

什么是Revest Finance (RVST)

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Revest Finance (RVST) 资源

官网

大家还在问：关于 Revest Finance (RVST) 的其他问题

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RVST 兑换为当地货币

1 RVST 兑换 AUD
A$0.0340213447
1 RVST 兑换 GBP
0.016905016
1 RVST 兑换 EUR
0.0202860192
1 RVST 兑换 USD
$0.02113127
1 RVST 兑换 MYR
RM0.0944567769
1 RVST 兑换 TRY
0.7461451437
1 RVST 兑换 JPY
¥3.3192998916
1 RVST 兑换 RUB
2.3768452496
1 RVST 兑换 INR
1.8120064025
1 RVST 兑换 IDR
Rp340.8268877681
1 RVST 兑换 PHP
1.2239231584
1 RVST 兑换 EGP
￡E.1.0726232652
1 RVST 兑换 BRL
R$0.1312251867
1 RVST 兑换 CAD
C$0.0304290288
1 RVST 兑换 BDT
2.525186765
1 RVST 兑换 NGN
32.6602795993
1 RVST 兑换 UAH
0.8898377797
1 RVST 兑换 VES
Bs1.07769477
1 RVST 兑换 PKR
Rs5.889284949
1 RVST 兑换 KZT
11.0924375611
1 RVST 兑换 THB
฿0.7237459975
1 RVST 兑换 TWD
NT$0.6950074703
1 RVST 兑换 CHF
Fr0.019018143
1 RVST 兑换 HKD
HK$0.1641899679
1 RVST 兑换 MAD
.د.م0.2136371397